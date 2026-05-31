Россия ночью атаковала Украину почти 230 дронами: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 31 мая применили против Украины 229 ударных дронов различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным на 17:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.212 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) на 5 локациях», – добавили в ПС.

Напомним, российские военные в субботу, 30 мая, 25 раз атаковали два района Днепропетровщины, в результате чего десять человек получили ранения.

А утром того же дня российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения.

