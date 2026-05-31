«Традиционные ценности» от насильников и убийц: оккупанты создали новую структуру на Луганщине

На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики создали так называемый совет по охране традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в рамках этой структуры уже сформировали семь специальных комиссий. В их состав оккупанты включили местных коллаборантов, российских чиновников и военных.

По данным ЦПД, в рамках этой структуры уже сформировали семь специальных комиссий. В их состав оккупанты включили местных коллаборантов, российских чиновников и военных.

В Центре назвали абсурдным то, что носителями «традиционных ценностей» и «моральными ориентирами» оккупанты определили именно российских военных.

«Абсурдность ситуации возникает в том, что носителями "традиционных ценностей" и "моральными ориентирами" назначены российские военные – представители армии мародеров, насильников и убийц, которые принесли на украинскую землю разрушения и смерть», – отметили в ЦПД.

Там также подчеркнули, что заявленное оккупантами «сохранение исторической памяти» на практике является продвижением кремлевской пропаганды и навязыванием искаженной московской версии прошлого.

В Центре противодействия дезинформации считают, что создание таких «комиссий» свидетельствует о переходе оккупационной власти к системным и агрессивным методам влияния на мировоззрение людей на временно оккупированных территориях.

«Таким образом Кремль пытается заставить людей быть лояльными к оккупантам и ложью и манипуляциями продвигать ненависть к Украине», – заявили в ЦПД.

Напомним, ранее сообщалось, что россия распространяет новую волну ИИ-видео, направленных на деморализацию украинского общества.

А до этого роспропаганда распространяла фейк о «минировании тел погибших военных ВСУ».

