Трамп заявил, что США продолжат блокаду иранских портов до подписания мирного соглашения

Американская блокада судов в иранских портах будет продолжаться вплоть до момента подписания мирного соглашения с Тегераном.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

23 мая 2026, 20:54 Иран и США находятся на завершающей стадии рамочного соглашения о перемирии – Рубио Государственный секретарь Марко Рубио сообщил о прогрессе в переговорах США с Ираном, а также не исключил появления новостей о соглашении по прекращению войны в ближайшие дни.

«Переговоры продвигаются упорядоченно и конструктивно, и я сказал представителям не спешить с соглашением, пока время на нашей стороне. Блокада будет продолжаться, пока не будет достигнуто, заверено и подписано соглашение. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно», – заявил Трамп.

При этом американский лидер добавил, что «отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными».

«Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными. Однако они должны понимать, что не могут разрабатывать или приобрести ядерное оружие или бомбу», – отметил Трамп.

Отдельно американский президент раскритиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную во времена президентства Барака Обамы, назвав ее «самым ужасным соглашением в истории США».

«Это был прямой путь к разработке Ираном ядерного оружия», – добавил Трамп.

Стоит отметить, что Центральное командование США объявило о старте полной блокады морского сообщения с Ираном с 13 апреля в 17:00 по киевскому времени. Ограничения должны действовать в Персидском и Оманском заливах для всех судов, идущих из и в порты Ирана.

Как известно, у Ормузского пролива остаются заблокированными около 1600 судов, поскольку судоходные компании избегают прохода через регион из-за высоких рисков безопасности и финансовых потерь.

Напомним, ранее медиа писали, что мировые цены на продукты могут резко вырасти из-за перебоев с поставками энергоносителей и удобрений, вызванных блокадой Ормузского пролива.

При этом десятки миллионов людей в мире могут оказаться под угрозой голода, если поставки удобрений через Ормузский пролив в ближайшее время не будут возоблены.

