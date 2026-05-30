У Трампа предположили, что США могут смягчить санкции против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что Белый дом может отменить некоторые санкции против Ирана в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg, цитируя слова министра на Национальном экономическом форуме Рейгана.

8 апреля 2026, 15:03

На вопрос, сохранят ли США финансовое и экономическое эмбарго против Тегерана, Бессент ответил: «Посмотрим. Любые санкции будут отменяться постепенно».

Согласно его словам, в рамках любого соглашения, предусматривающего отмену санкций, будут «этапы, которые иранский режим должен будет выполнить».

Бессент подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа может ужесточить санкции, если соглашение не будет заключено в ближайшее время.

Министр напомнил, что в четверг, 28 мая, США ввели новые санкции против Ирана.

«Вчера мы ввели дополнительные санкции. Авиакомпании – у нас есть и другие финансовые цели. Мы можем сделать значительно больше, если потребуется, но также есть некоторые ограничения, которые мы можем снять, чтобы помочь иранскому народу», – добавил глава Минфина.

Как известно, недавно Правительство США также ввело новые санкции против физических и юридических лиц за содействие Ирану в поставках нефти в Китай.

Напомним, по данным СМИ, накануне США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о перемирии.

А перед этим США нанесли новые удары по территории Ирана. Американские военные атаковали объект, который, по данным Вашингтона, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

До этого администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

