Трамп дал Ирану неделю на согласование окончательного мирного соглашения с США – Fox News

Администрация президента США Дональда Трампа дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.

9 апреля 2026, 15:56

По словам собеседников телеканала, рамочное соглашение с Тегераном уже готово на 95%, однако стороны до сих пор согласовывают формулировки относительно иранских ядерных запасов и ситуации вокруг Ормузского пролива.

«Мы не собираемся уступать. Мы еще не достигли соглашения и не подпишем его сегодня или завтра», – заявил чиновник, добавив, что решение Трампа заключается в том, чтобы «дать им 5, 6 или 7 дней» для финализации договоренностей.

По данным Fox News, переговоры проходят в рамках подхода «No Dust, No Dollars» («Ни пыли, ни долларов»), который предусматривает отсутствие финансовых уступок Ирану без гарантий относительно его ядерной программы. Представитель администрации отметил, что Тегеран «в принципе согласился» с рамочным соглашением.

Американская сторона также подчеркнула, что соглашение должно не допустить получения Ираном ядерного оружия и одновременно способствовать снижению расходов для граждан США.

«Мы не собираемся заключать плохое соглашение. У нас есть альтернативы, и мы можем возобновить военные удары, если договоренности не будут достигнуты», – сказал чиновник.

Сам Трамп в воскресенье заявил в соцсети Truth Social, что потенциальное соглашение с Ираном будет «хорошим и правильным» и не повторит ядерное соглашение времен администрации Барака Обамы.

«Если я заключу соглашение с Ираном, это будет хорошее и правильное соглашение, а не такое, как при Обаме, которое дало Ирану огромные суммы наличных и открытый путь к ядерному оружию», – написал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что документ еще не завершен и переговоры продолжаются.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущее соглашение «в основном согласовано», а сторонам осталось финализировать отдельные детали. Одним из ключевых элементов переговоров называли вопрос Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

Позже стало известно, что Тегеран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана в рамках соглашения и заявил, что этот вопрос не был частью предыдущей договоренности с Соединенными Штатами.

А министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил генсеку ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают чрезмерные требования во время переговоров с Тегераном.

