Трамп не определился с преемником, что усиливает напряженность в отношениях с Вэнсом – NYT

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не определился окончательно с тем, кого видит своим политическим преемником, что усиливает напряженность в его взаимоотношениях с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, во время частных разговоров Трамп выражает сомнения, что Вэнс «имеет все необходимое, чтобы пройти путь до конца». В то же время он активно привлекает вице-президента к ключевым решениям и дает ему публичные роли, которые могут укрепить позиции перед выборами 2028 года.

Отдельно отмечается, что Трамп периодически сравнивает Вэнса с государственным секретарем Марко Рубио, проводя неформальные «опросы» среди своего окружения относительно того, кто имеет большие шансы стать лидером Республиканской партии в будущем.

NYT пишет, что президент США неоднократно ставив под сомнение политическую самостоятельность Вэнса, в частности вспоминал его позиции относительно войны с Ираном и отдельные публичные ситуации, что усилило напряжение между ними.

В материале также приводятся эпизоды, когда Трамп в разговорах с союзниками критиковал вице-президента за недостаточную «жесткость» и сравнивал его с другими политиками и даже иностранными лидерами.

Между тем в Белом доме публично отвергают такие интерпретации. Директор по коммуникациям Стивен Чунг заявил, что Вэнс «проделал отличную работу» и пользуется полным доверием президента.

Несмотря на внутренние противоречия, Вэнс остается одним из самых заметных политиков движения MAGA и потенциальным фаворитом в борьбе за то, чтобы стать кандидатом на выборах от Республиканской партии в 2028 году. Однако его позиции в значительной степени зависят от поддержки Трампа.

