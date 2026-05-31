Удар российского дрона по Румынии стал новым этапом эскалации войны путина с Европой – The Telegraph

Падение российского дрона на жилой дом в Румынии стало беспрецедентным инцидентом, который обнажил уязвимость воздушного пространства НАТО вблизи зоны боевых действий. Это стало новым и опасным уровнем эскалации войны россии против Украины и её последствий для Европы.

Об этом пишет The Telegraph.

29 мая 2026, 12:10 В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, который упал на дом Министерство обороны Румынии объяснило, что российский беспилотник не удалось сбить из-за крайне короткого времени реагирования и ограничений, которые действуют для армии в мирное время.

Как отмечается, инцидент в Румынии стал первым случаем за время полномасштабной войны, когда российский беспилотник вызвал ранения гражданских на территории страны — члена НАТО. Он также поднял новые вопросы о безопасности восточного фланга Альянса, который регулярно фиксирует нарушения воздушного пространства, но ранее без таких последствий.

В НАТО пока не рассматривают событие как основание для активации статьи 5 о коллективной обороне, однако в Румынии подчёркивают необходимость срочного усиления систем противодействия беспилотникам. В частности, речь идёт о более быстром развёртывании современных средств ПВО и технологий радиоэлектронной борьбы.

В Москве отрицают умышленный характер удара. Пресс-секретарь Кремля заявил, что россия была проинформирована об инциденте, а в МИД РФ назвали обвинения в причастности «безосновательными». В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в резкой форме заявил, что инцидент якобы демонстрирует «конец спокойной жизни» для стран ЕС, что вызвало дополнительную критику со стороны западных политиков.

Аналитики предполагают, что дрон мог оказаться на территории Румынии случайно — из-за украинских систем радиоэлектронной борьбы или сбоя навигации. В то же время они подчёркивают, что даже такие «ошибки» фактически создают новый уровень риска, поскольку российские удары всё чаще затрагивают территории стран НАТО.

Инцидент в Галаце рассматривается как часть более широкой тенденции так называемой «гибридной войны», которую россия ведёт против Запада: от нарушений воздушного пространства до провокаций на море и в киберпространстве. Европейские чиновники предупреждают, что такие эпизоды могут повторяться из-за близости боевых действий к границам Альянса.

На фоне атаки союзники подтвердили, что «будут защищать каждый сантиметр территории НАТО», однако эксперты отмечают, что реальные возможности быстрого перехвата дронов вдоль восточной границы остаются ограниченными.

Инцидент усилил дискуссии в Европе и США относительно уровня военного присутствия НАТО в регионе и готовности Альянса реагировать на подобные случаи, которые формально могут выглядеть как «случайные», но имеют серьёзные политические последствия.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, в румынском городе Галац на жилой дом упал российский беспилотник. После этого произошёл взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Позже румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, который залетел в страну во время ночной атаки РФ на приграничные объекты Украины.

Позже в НАТО отреагировали на этот инцидент, заявив, что находятся в контакте с румынскими властями и получают информацию о последствиях удара. Также в Альянсе отметили, что осуждают безрассудные действия россии.

Кроме того, в Румынии сообщили о падении ещё одного беспилотного летательного аппарата в северо-западной части страны. Дрон оказался без взрывной нагрузки. В МИД уже отреагировали на атаки дронов на страну и пригрозили россии ответом.

Позже президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, который попал в жилой дом в городе Галац, изменил траекторию после поражения над территорией Украины. По его словам, беспилотник, вероятно, был подбит в районе украинского Рени.

