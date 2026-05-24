Иран отверг ключевое требование США по мирному соглашению

Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана и заявил, что этот вопрос не был частью предварительной договоренности с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает Reuters.
По словам высокопоставленного иранского источника, вопрос ядерной программы Тегерана должны обсуждать уже во время переговоров по окончательному соглашению между сторонами.
«Ядерный вопрос будет рассмотрен во время переговоров по окончательному соглашению и поэтому не является частью текущего соглашения», – отметил собеседник агентства.
Также источник опроверг информацию о возможном вывозе запасов высокообогащенного урана из Ирана.
«Не было достигнуто никакой договоренности о вывозе запасов высокообогащенного урана Ирана за пределы страны», – добавил представитель Тегерана.
В последние дни США и Иран активизировали переговоры по возможному соглашению вокруг иранской ядерной программы. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что стороны обсуждают меморандум о взаимопонимании как первый этап договоренностей, после чего в течение 30-60 дней могут перейти к более широкому соглашению.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущая сделка «в основном согласована», а сторонам осталось финализировать отдельные детали. Одним из ключевых элементов переговоров называли вопрос Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил генсеку ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают чрезмерные требования во время переговоров с Тегераном.
