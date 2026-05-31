Рф ударила по предприятию в Черниговской области, есть погибший

Национальная безопасность
Читати українською
В Корюковском районе Черниговской области российский беспилотник попал по территории предприятия. В результате атаки погиб 58-летний мужчина.
t.me/dsns

В Черниговской области в результате ночной российской атаки погиб 58-летний мужчина. Вражеский беспилотник попал по территории одного из предприятий в Корюковском районе.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Россия ночью атаковала Украину почти 230 дронами: как отработала ПВОВ ночь на 31 мая российские войска применили 229 ударных дронов различных типов по территории Украины. Силы ПВО уничтожили или подавили большинство воздушных целей.

По данным спасателей, после удара на территории предприятия возник пожар на автостоянке.

Огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Напомним, в ночь на 31 мая российские войска применили 229 ударных дронов разных типов по территории Украины. Силы ПВО уничтожили или подавили большинство воздушных целей.

Вчера утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек, еще один получил ранения.

Российские оккупационные войска в течение утра субботы повторно атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, еще двое – ранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Черниговская область Обстрел Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Стало известно, сколько воздушных целей россия выпустила по Украине на этой неделе
«Традиционные ценности» от насильников и убийц: оккупанты создали новую структуру на Луганщине
Трамп хочет внести правки в согласованный с Ираном меморандум – Axios
Над США пролетел яркий огненный шар: в NASA объяснили громкий взрыв
Министр образования рассказал, сколько подземных школ откроют в Украине до 1 сентября
«Главная звезда в мире»: Трамп предложил заменить артистов, отказавшихся выступать на юбилее США
Во Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов вспыхнули массовые беспорядки
Рф ударила по предприятию в Черниговской области, есть погибший
Россия ночью атаковала Украину почти 230 дронами: как отработала ПВО
Удар российского дрона по Румынии стал новым этапом эскалации войны путина с Европой – The Telegraph
Больше новостей