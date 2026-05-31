Рф ударила по предприятию в Черниговской области, есть погибший

В Черниговской области в результате ночной российской атаки погиб 58-летний мужчина. Вражеский беспилотник попал по территории одного из предприятий в Корюковском районе.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, после удара на территории предприятия возник пожар на автостоянке.

Огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Вчера утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек, еще один получил ранения.

Российские оккупационные войска в течение утра субботы повторно атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, еще двое – ранены.

