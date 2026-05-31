«Как всегда не хватает логики»: в МИД опровергли обвинения рф в якобы атаке Украины на ЗАЭС

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения россии в якобы украинской атаке на Запорожскую атомную электростанцию, которые 30 мая распространили представители российской госкорпорации «Росатом».

Соответствующее заявление появилось в соцсетях МИД.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

В ведомстве напомнили, что эти утверждения уже опровергли Силы обороны Украины. В МИД назвали эти заявления очередной информационной операцией россии для отвлечения внимания от реального источника ядерной опасности на ЗАЭС. В министерстве также подчеркнули, что обвинения россии полностью лишены логики.

«Российским обвинениям, как всегда, не хватает логики: неясно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль. Российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, которое защищает свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их «защитником», – говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что россия годами не обеспечивает полный и беспрепятственный доступ международных экспертов ко всем зонам Запорожской АЭС. В частности, по данным ведомства, на протяжении всего времени работы миссии МАГАТЭ на станции международным специалистам не предоставляли доступ к западным частям турбинных залов энергоблоков.

В МИД в очередной раз подчеркнули, что именно незаконная оккупация Запорожской АЭС Россией остается главным фактором риска для ядерной безопасности объекта.

Напомним, накануне Силы обороны Украины опровергли заявления российской стороны о якобы атаке беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. В военном командовании назвали такие обвинения очередной информационной провокацией и попыткой дискредитировать Украину.

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует доступа на временно оккупированную территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы проверить информацию о возможном ударе дроном.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.