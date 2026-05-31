«Как всегда не хватает логики»: в МИД опровергли обвинения рф в якобы атаке Украины на ЗАЭС

Национальная безопасность
Читати українською
МИД Украины назвал обвинения россии о якобы атаке на Запорожскую АЭС информационной операцией и подчеркнул, что реальным источником угрозы является российская оккупация станции.
Запорожская АЭСФото Енергоатом

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения россии в якобы украинской атаке на Запорожскую атомную электростанцию, которые 30 мая распространили представители российской госкорпорации «Росатом».

Соответствующее заявление появилось в соцсетях МИД.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

В ведомстве напомнили, что эти утверждения уже опровергли Силы обороны Украины. В МИД назвали эти заявления очередной информационной операцией россии для отвлечения внимания от реального источника ядерной опасности на ЗАЭС. В министерстве также подчеркнули, что обвинения россии полностью лишены логики.

«Российским обвинениям, как всегда, не хватает логики: неясно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль. Российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, которое защищает свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их «защитником», – говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что россия годами не обеспечивает полный и беспрепятственный доступ международных экспертов ко всем зонам Запорожской АЭС. В частности, по данным ведомства, на протяжении всего времени работы миссии МАГАТЭ на станции международным специалистам не предоставляли доступ к западным частям турбинных залов энергоблоков.

В МИД в очередной раз подчеркнули, что именно незаконная оккупация Запорожской АЭС Россией остается главным фактором риска для ядерной безопасности объекта.

Напомним, накануне Силы обороны Украины опровергли заявления российской стороны о якобы атаке беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. В военном командовании назвали такие обвинения очередной информационной провокацией и попыткой дискредитировать Украину.

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует доступа на временно оккупированную территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы проверить информацию о возможном ударе дроном.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
МИД Украины Атака Война с Россией Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Рф ударила по предприятию в Черниговской области, есть погибший
Россия ночью атаковала Украину почти 230 дронами: как отработала ПВО
Удар российского дрона по Румынии стал новым этапом эскалации войны путина с Европой – The Telegraph
«Как всегда не хватает логики»: в МИД опровергли обвинения рф в якобы атаке Украины на ЗАЭС
На форуме по безопасности в Сингапуре ИИ назвали опаснее ядерного оружия – СМИ
ВОЗ бьет тревогу из-за вспышки Эболы в Африке: известно о сотнях жертв
Масштабный пожар вспыхнул на территории старейшего НПЗ в россии после атаки
МАГАТЭ требует доступа к ЗАЭС после заявлений о возможном ударе дрона
Трамп не определился с преемником, что усиливает напряженность в отношениях с Вэнсом – NYT
Тысячи протестующих перекрыли стратегическую трассу между Германией и Италией в Альпах
Больше новостей