МАГАТЭ требует доступа к ЗАЭС после заявлений о возможном ударе дрона

Национальная безопасность
Читати українською
МАГАТЭ сообщило о вероятном ударе дрона по турбинному корпусу Запорожской АЭС и возможном повреждении здания. В агентстве заявили о серьезных рисках для ядерной безопасности и ожидают доступа для проверки инцидента.
фото Енергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет попасть на временно оккупированную территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы проверить информацию о возможном ударе дрона.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Агентство МАГАТЭ требует предоставить экспертам доступ к турбинному залу шестого энергоблока ЗАЭС. Это произошло после заявления администрации оккупированной станции об атаке беспилотника, в результате которой в стене корпуса образовалась брешь.

Администрация ЗАЭС, по данным МАГАТЭ, проинформировала миссию об ударе дрона по турбинному залу и повреждении конструкции здания.

МАГАТЭ отмечает, что окончательные выводы будут сделаны после проверки на месте и сбора дополнительных данных.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в случае подтверждения информации это может стать первым случаем атаки в пределах периметра станции с апреля 2024 года.

Гросси также выразил «серьезную обеспокоенность» ситуацией, подчеркнув, что подобные инциденты создают риски для ядерной безопасности.

По его словам, в случае подтверждения удара речь идет об угрозе сразу нескольким ключевым принципам ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности требованию полного запрета любых атак на ядерные объекты.

Напомним, ранее Силы обороны Украины опровергли упреки рф относительно якобы удара украинского дрона по ЗАЭС. Украинское военное командование назвало подобные заявления кремлевской информпровокацией, направленной на дискредитацию Киева.

А на днях на Запорожской АЭС зафиксировали сбой в системе коммуникаций. Из-за активизации боевых действий вблизи Энергодара атомный объект почти на 12 часов полностью потерял телефонную связь и доступ к интернету.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
МАГАТЭ Атака АЭС ЗАЭС
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

МАГАТЭ требует доступа к ЗАЭС после заявлений о возможном ударе дрона
Трамп не определился с преемником, что усиливает напряженность в отношениях с Вэнсом – NYT
Тысячи протестующих перекрыли стратегическую трассу между Германией и Италией в Альпах
Самому старшему участнику НМТ, который сдает тест в 2026 году, исполнилось 73 года
Украина стала полигоном для испытаний американских роботов-гуманоидов – СМИ
Росатом обвинил Украину в атаке на ЗАЭС, в ВСУ назвали заявление очередной провокацией
На Харьковщине объявили подозрение четверым мужчинам за нападение на военных ТЦК
Кабмин упростил передачу госимущества в аренду для предприятий оборонной отрасли
Россия активизировала похищение западных технологий и оборонных разработок
Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день весны
Больше новостей