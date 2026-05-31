МАГАТЭ требует доступа к ЗАЭС после заявлений о возможном ударе дрона

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет попасть на временно оккупированную территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы проверить информацию о возможном ударе дрона.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Агентство МАГАТЭ требует предоставить экспертам доступ к турбинному залу шестого энергоблока ЗАЭС. Это произошло после заявления администрации оккупированной станции об атаке беспилотника, в результате которой в стене корпуса образовалась брешь.

Администрация ЗАЭС, по данным МАГАТЭ, проинформировала миссию об ударе дрона по турбинному залу и повреждении конструкции здания.

МАГАТЭ отмечает, что окончательные выводы будут сделаны после проверки на месте и сбора дополнительных данных.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в случае подтверждения информации это может стать первым случаем атаки в пределах периметра станции с апреля 2024 года.

Гросси также выразил «серьезную обеспокоенность» ситуацией, подчеркнув, что подобные инциденты создают риски для ядерной безопасности.

По его словам, в случае подтверждения удара речь идет об угрозе сразу нескольким ключевым принципам ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности требованию полного запрета любых атак на ядерные объекты.

Напомним, ранее Силы обороны Украины опровергли упреки рф относительно якобы удара украинского дрона по ЗАЭС. Украинское военное командование назвало подобные заявления кремлевской информпровокацией, направленной на дискредитацию Киева.

А на днях на Запорожской АЭС зафиксировали сбой в системе коммуникаций. Из-за активизации боевых действий вблизи Энергодара атомный объект почти на 12 часов полностью потерял телефонную связь и доступ к интернету.

