В ЦПД прокомментировали новый фейк о якобы атаке Украины на оккупированную ЗАЭС

Российская пропаганда распространила очередной фейк о якобы новом ударе Вооруженных сил Украины по оккупированной Запорожской АЭС, заявив об «уничтожении» автобусов и автомобилей на территории транспортного цеха.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, новый фейк является продолжением вчерашнего заявления оккупантов о якобы ударе по шестому энергоблоку ЗАЭС.

В ЦПД подчеркнули, что Украина не ведет боевых действий на территории ядерного объекта и соблюдает нормы международного права. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что распространяемые россией заявления не имеют ничего общего с реальностью.

«Россияне продолжают штамповать фейки об атаке на ЗАЭС. С самого начала – это тупая ложь, потому что Украине нет смысла атаковать свою же атомную электростанцию, которую россияне оккупировали в 2022 году и регулярно используют для информационных провокаций. Поэтому и сейчас – это российская подстава, довольно дешевая», – заявил Коваленко.

В ЦПД добавили, что рф годами последовательно создает фейки об «украинских ударах» по ЗАЭС – это часть подготовки информационной основы для возможных провокаций самой Москвы на ядерном объекте.

СОглансо его словам, россияне пытаются оправдать собственный дальнейший террор, который планирует Москва, поскольку угроза обстрелов никуда не исчезла.

Коваленко также напомнил, что именно россия в 2025 году атаковала саркофаг Чернобыльской АЭС.

«Ответственность за которую кремль заранее пытается превентивно переложить на Украину. Систематические манипуляции вокруг ЗАЭС являются составляющей политики ядерного терроризма, которую россия осуществляет против Украины и всего мира», – добавил Коваленко.

Напомним, накануне Силы обороны Украины опровергли заявления российской стороны о якобы атаке беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. В военном командовании назвали такие обвинения очередной информационной провокацией и попыткой дискредитировать Украину.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует доступа на временно оккупированную территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы проверить информацию о возможном ударе дроном.

Кроме этого, в МИД также отвергли обвинения рф относительно якобы атаки Украины на ЗАЭС.

