Стало известно, сколько воздушных целей россия выпустила по Украине на этой неделе

Национальная безопасность
Читати українською
За последнюю неделю российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов, преимущественно по гражданской инфраструктуре.
Слово і діло

За последнюю неделю россия застосувала проти України более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Последствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушенийБолее 200 погибших и почти 2700 разрушенных многоэтажек. На инфографике – последствия полномасштабной войны для Киева.

По его словам, все удары были направлены преимущественно по гражданской инфраструктуре – жилым домам и энергетическим объектам.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно работает над усилением защиты от российских атак. В частности, накануне страна получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии.

«Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но нам также нужны ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточные возможности отражать российские атаки», – отметил глава государства.

Президент также напомнил о новых договорённостях со Швецией, в частности об усилении авиации боевыми самолётами Gripen. Отдельно он упомянул программу PURL и необходимость дальнейших взносов партнёров, включая США и европейские страны.

«Сильная ПВО может обеспечить больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Благодарю всех партнёров, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбор войны – будет иметь последствия», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, предыдущий массированный удар по Украине россия здійснила у ніч на 24 травня. В общей сложности украинские радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар припав по Києву, пришёлся по Киеву, где погибли три человека и ещё более 90 получили ранения.

А накануне Зеленский сообщал, что українська розвідка зафіксувала підготовку росією нового масованого ракетного удару по территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Ракетный удар Беспилотник Атака БПЛА Война с Россией ПВО Дрон Военная помощь Украине Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Стало известно, сколько воздушных целей россия выпустила по Украине на этой неделе
«Традиционные ценности» от насильников и убийц: оккупанты создали новую структуру на Луганщине
Трамп хочет внести правки в согласованный с Ираном меморандум – Axios
Над США пролетел яркий огненный шар: в NASA объяснили громкий взрыв
Министр образования рассказал, сколько подземных школ откроют в Украине до 1 сентября
«Главная звезда в мире»: Трамп предложил заменить артистов, отказавшихся выступать на юбилее США
Во Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов вспыхнули массовые беспорядки
Рф ударила по предприятию в Черниговской области, есть погибший
Россия ночью атаковала Украину почти 230 дронами: как отработала ПВО
Удар российского дрона по Румынии стал новым этапом эскалации войны путина с Европой – The Telegraph
Больше новостей