Стало известно, сколько воздушных целей россия выпустила по Украине на этой неделе

За последнюю неделю россия застосувала проти України более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

29 мая 2026, 19:52 Последствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушений Более 200 погибших и почти 2700 разрушенных многоэтажек. На инфографике – последствия полномасштабной войны для Киева.

По его словам, все удары были направлены преимущественно по гражданской инфраструктуре – жилым домам и энергетическим объектам.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно работает над усилением защиты от российских атак. В частности, накануне страна получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии.

«Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но нам также нужны ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточные возможности отражать российские атаки», – отметил глава государства.

Президент также напомнил о новых договорённостях со Швецией, в частности об усилении авиации боевыми самолётами Gripen. Отдельно он упомянул программу PURL и необходимость дальнейших взносов партнёров, включая США и европейские страны.

«Сильная ПВО может обеспечить больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Благодарю всех партнёров, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбор войны – будет иметь последствия», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, предыдущий массированный удар по Украине россия здійснила у ніч на 24 травня. В общей сложности украинские радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар припав по Києву, пришёлся по Киеву, где погибли три человека и ещё более 90 получили ранения.

А накануне Зеленский сообщал, что українська розвідка зафіксувала підготовку росією нового масованого ракетного удару по территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.