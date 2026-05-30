Росатом обвинил Украину в атаке на ЗАЭС, в ВСУ назвали заявление очередной провокацией

Силы обороны Украины опровергли заявления российской стороны о якобы атаке беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. В военном командовании назвали такие обвинения очередной информационной провокацией и попыткой дискредитировать Украину.

Об этом пишут Силы обороны Юга.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что 30 мая украинский дрон якобы атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

По словам Лихачева, взрыв не повредил основное оборудование станции, однако в стене якобы образовалось отверстие. Он также утверждал, что беспилотник управлялся через оптоволоконный канал связи, что, по его мнению, исключает случайное попадание.

В ответ Силы обороны Юга заявили, что россия продолжает использовать захваченную атомную станцию в качестве инструмента ядерного шантажа и информационного давления.

«Распространяемые оккупационными ресурсами сообщения о якобы ударе Сил обороны Украины по объектам ЗАЭС являются очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия», – подчеркнули военные.

В ВСУ подчеркнули, что украинские силы не наносили ударов по энергоблоку станции и действуют в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В то же время российские войска, по оценке украинской стороны, используют гражданский ядерный объект в собственных военных целях.

Также в Силах обороны обратили внимание на отсутствие убедительных доказательств со стороны россии. По словам военных, оккупационная администрация не обнародовала качественных фото или видео, которые подтверждали бы заявленные повреждения.

Кроме того, украинская сторона отмечает, что на вооружении ВСУ нет беспилотников на оптоволоконном управлении с такой дальностью полета, а также дронов с кумулятивной боевой частью соответствующей мощности, которая могла бы повлечь заявленные разрушения.

В военном командовании также напомнили, что российские оккупационные силы обустроили вокруг Запорожской АЭС многоуровневую систему дымовой защиты. При таких условиях, утверждают в ВСУ, беспилотник не смог бы незаметно достичь цели.

В Силах обороны Украины убеждены, что версия, озвученная российской стороной, не выдерживает проверки фактами и является частью очередной информационной кампании Кремля.

Напомним, на Запорожской атомной электростанции на этой неделе произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

