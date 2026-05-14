За два дня возле украинских АЭС пролетели более 160 российских дронов – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии заявило о резком росте активности российских беспилотников вблизи украинских атомных электростанций. Только в течение 13–14 мая у площадок Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской АЭС было зафиксировано более 160 дронов.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

30 декабря 2025, 17:12 Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 году В течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70). Подробнее о самых массированных атака за год – на инфографике.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент прямое влияние на ядерную безопасность объектов не зафиксировано. Команды МАГАТЭ, работающие на станциях, не сообщали о повреждении критической инфраструктуры или нарушении работы энергоблоков.

При этом ситуацию там назвали крайне тревожной из-за масштабов военной активности вблизи ядерных объектов.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мгросси выражает глубокую озабоченность по поводу подобной военной деятельности вблизи АЭС и вновь подчеркивает необходимость полного соблюдения 7 важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. Генеральный директор Гросси также вновь призывает к максимальной сдержанности во избежание риска ядерной аварии», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и БпЛА. Основной удар был направлен на Киев. Силы ПВО обезвредили 693 вражеские цели.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 8 человек, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов Киева, в частности в Дарницком, где вследствие попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередного масштабного удара россии по мирным городам. Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.