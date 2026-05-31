«Только давление сработает на мир»: Зеленский отреагировал на атаку по Днепру

Президент Владимир Зеленский заявил, что для достижения реальной безопасности и завершения войны необходимо усилить международное политическое и экономическое давление на россию, а также обеспечить Украине достаточную поддержку.

Об этом он заявил после российского удара по Днепру.

31 мая 2026, 14:16 В Днепре в результате российской атаки разрушено отделение «Новой почты» В Днепре в результате удара российского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Сотрудники не пострадали, компания задействовала резервную логистику и пообещала компенсации клиентам.

По словам президента, в городе продолжается ликвидация последствий дроновой атаки. В результате удара горит складское здание терминала «Новой почты» и автомобили.

Зеленский подчеркнул, что такие атаки нужно остановить, а для этого Украине необходима достаточная поддержка своей защиты и продолжение давления на россию.

«Все эти удары нужно остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжение давления на россию. Наши дальнобойные санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир», – сказал он.

Напомним, 31 мая российские войска нанесли удар беспилотником по Днепру. После атаки вспыхнул пожар на складе логистической компании, огонь также охватил припаркованные рядом автомобили.

Как стало известно позже, в результате атаки полностью разрушено отделение №1 «Новой почты».

