В Украине более 200 тысяч детей учатся онлайн – Лисовой

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Украине более 200 тысяч детей учатся онлайн. В основном это ученики из прифронтовых регионов.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

По словам министра, речь прежде всего о детях из Донецкой, Луганской и Запорожской областей, которые хотели бы учиться офлайн, однако ситуация с безопасностью не позволяет этого сделать.

«Для нас самая важная группа, с которой мы работаем, инвестируем, – это прифронтовые регионы. Это дети, которые хотели бы учиться офлайн, но требования безопасности не позволяют это сделать. Есть часть детей, родители которых или они сами сознательно принимают решение оставаться онлайн. Это касается семей внутренне перемещенных лиц, которые сознательно остаются онлайн, чтобы доучиться в своей школе», – рассказал Лисовой.

Министр также отметил, что онлайн учится часть детей, которые находятся за границей. Сейчас это около 60 тысяч учеников.

По словам Лисового, возвращение к офлайн-обучению зависит от фактора безопасности. В то же время он считает, что частично онлайн-образование сохранится и в мирное время.

«Представим себе, что мы уже в мирное время – возможна комбинация обучения в онлайн-школе, но, например, внешкольное образование полностью офлайновое. В то же время все равно нормальная школа – это офлайновая школа, по нашему убеждению. Можно использовать онлайн-инструменты для разных видов активности. Это тоже нормально. И будущее, вероятно, именно за комбинацией этих двух подходов», – сказал министр.

Лисовой также сообщил, что в Украине уже построено и введено в эксплуатацию более 100 подземных школ. Еще 113 таких объектов находятся на разных этапах строительства.

В целом государство должно обеспечить обучение в подземных школах для около 100 тысяч детей, прежде всего на прифронтовых территориях. Стоимость одного такого учреждения, по словам министра, составляет от 80 до 120 млн гривен в зависимости от наполненности.

Кроме того, в Украине строят 18 подземных детских садов.

МОН реализует политику возвращения к очному обучению «Школа офлайн». В рамках этой программы создают не просто укрытия, а полноценные учебные пространства под землей – так называемые подземные школы.

Напомним, по данным исследования 2024 года, четверть всех детей в Украине лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных обстрелов россии.

Недавно министр образования сообщил, что за время полномасштабной войны россия разрушила в Украине более 400 учебных заведений. Еще более 4 тысяч образовательных объектов повреждены.

В феврале правительство приняло решение о распределении 231 млн грн субвенции на завершение работ по обустройству школьных укрытий в 11 регионах. Средства направят на 22 проекта, выполненные минимум на 60%.

Также накануне стало известно, что в Украине с 1 сентября планируется обеспечить бесплатным горячим питанием учеников всех классов.

