Россия вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink

Россия продолжает развивать собственный аналог спутникового интернета Starlink и уже вывела на орбиту первые спутники системы «Рассвет».

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный как Флеш.

По его словам, сейчас на орбите находятся 16 спутников российской системы «Рассвет». В то же время для обеспечения стабильной и непрерывной спутниковой связи необходимо минимум 200-250 аппаратов.

По имеющимся планам, россия намерена в ближайшие годы вывести на орбиту сначала около 300, а затем еще 700 спутников.

Бескрестнов отметил, что теоретически имеющиеся спутники уже могут использоваться в военных целях, однако сейчас подтверждений этому нет.

«Могут ли имеющиеся спутники уже использоваться против нас в военных целях? Теоретически – да. Спутник может обеспечить скоростную передачу данных в течение 6-10 минут, пролетая над нами», – объяснил он.

По мнению эксперта, до появления на орбите достаточного количества спутников для постоянной связи военное использование системы остается маловероятным.

Бескрестнов подчеркнул, что россия закономерно работает над созданием собственной спутниковой сети. По его словам, Украина внимательно отслеживает развитие этого направления и анализирует потенциальные риски.

В то же время он скептически оценил возможности эффективного противодействия такой системе, напомнив, что россия за несколько лет так и не смогла найти действенный способ нейтрализовать работу Starlink.

«Если начнется военное применение спутников "Рассвет", то мы зафиксируем это по трафику со спутников, по разведданным или по трофеям», – отметил советник министра обороны.

По словам Бескрестнова, имеющиеся спутники сейчас функционируют в тестовом режиме. Он подчеркнул, что делать окончательные выводы о возможностях российской системы спутниковой связи пока рано, однако ее развитие требует постоянного мониторинга.

Напомним, недавно в Пентагоне связали освобождение Украиной значительных территорий с отключением Starlink у россиян.

Также сообщалось, что в феврале в Украине ввели белый список терминалов Starlink для защиты связи и противодействия использованию системы россиянами.

