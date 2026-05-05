МАГАТЭ выявило повреждения оборудования на Запорожской АЭС после удара дрона

Миссия МАГАТЭ выявила повреждение метеорологического оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона. Часть приборов не работает.
Миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

Об этом сообщили на странице агентства в соцсети Х.

«Команда МАГАТЭ посетила внешнюю лабораторию радиационного контроля Запорожской АЭС – на следующий день после того, как станция сообщила об атаке дрона. Эксперты зафиксировали повреждение части метеорологического оборудования лаборатории, которое в настоящее время не работает», – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов, чтобы избежать рисков для безопасности.

Напомним, 3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Также, как известно, МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, которые обеспечивают стабильную работу атомных электростанций. Эксперты посетят 14 объектов в рамках уже седьмой подобной инспекции.

А в конце апреля на территории вблизи ЗАЭС в результате удара российского дрона погиб работник станции.

