МАГАТЭ выявило повреждения оборудования на Запорожской АЭС после удара дрона

Миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

Об этом сообщили на странице агентства в соцсети Х.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

«Команда МАГАТЭ посетила внешнюю лабораторию радиационного контроля Запорожской АЭС – на следующий день после того, как станция сообщила об атаке дрона. Эксперты зафиксировали повреждение части метеорологического оборудования лаборатории, которое в настоящее время не работает», – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов, чтобы избежать рисков для безопасности.

Напомним, 3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Также, как известно, МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, которые обеспечивают стабильную работу атомных электростанций. Эксперты посетят 14 объектов в рамках уже седьмой подобной инспекции.

А в конце апреля на территории вблизи ЗАЭС в результате удара российского дрона погиб работник станции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.