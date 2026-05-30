В Грузии впервые открыли винный погреб Сталина: на аукцион выставят 40 тысяч бутылок

В Грузии впервые открыли винный погреб Иосифа Сталина. В нем хранится около 40 тысяч бутылок вина, часть из которых ранее принадлежала российской императорской семье.
В Грузии впервые открыли винный погреб советского диктатора Иосифа Сталина, где хранится около 40 тысяч бутылок вина. Коллекцию планируют продать на аукционе.

Об этом пишет Reuters.

Среди бутылок, сохранившихся в погребе, есть вина из известных французских шато. Ранее они принадлежали российскому императору Александру III и его сыну Николаю II.

После революции 1917 года советская власть конфисковала царское имущество. Часть винной коллекции впоследствии оказалась в распоряжении Сталина.

Позже Сталин пополнил коллекцию своими любимыми винами.

Грузинские власти планируют выставить коллекцию на аукцион. Деньги от продажи хотят направить на открытие школы виноделия.

Иосиф Сталин, настоящая фамилия которого Джугашвили, родился в грузинском городе Гори. Он руководил Советским Союзом в 1920-1950-х годах.

