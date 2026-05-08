Венгрия тайно выслала шпиона рф, работавшего с близкими к Орбану структурами – СМИ

Власти Венгрии тайно выслали российского шпиона, который годами действовал под дипломатическим прикрытием и проник в аналитические центры и академические учреждения, близкие к правительству Виктора Орбана.

Об этом сообщает VSquare со ссылкой на источники в венгерских спецслужбах и властях.

24 февраля 2026, 18:17

По данным журналистов, речь идет о 36-летнем Артуре Сушкове – третьем секретаре посольства рф в Будапеште, которого венгерская контрразведка идентифицировала как сотрудника Службы внешней разведки россии.

Он покинул страну вместе с супругой 4 мая. Решение о его высылке, как утверждается, долгое время блокировала команда Орбана из-за нежелания портить отношения с Кремлем во время избирательной кампании.

В материале говорится, что Сушков налаживал контакты в правоконсервативных аналитических структурах, связанных с помощником венгерского премьера Балашем Орбаном. Среди его главных целей называют Mathias Corvinus Collegium, Венгерский институт интернациональных дел и Институт стратегии и политики имени Джона Лукача.

По информации источников, российский дипломат пытался вербовать сотрудников, организовывал неофициальные встречи и собирал информацию о внутренней и внешней политике Будапешта, ходе избирательной кампании и отношениях Венгрии с Украиной.

Операцию против Сушкова проводила венгерская контрразведка совместно со спецслужбой одной из стран НАТО. Вместе с тем, источники в НАТО утверждают, что в российском посольстве в Будапеште и дальше остаются по меньшей мере десяток вероятных сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием.

Напомним, глава партии «Тиса» и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр после победы на выборах анонсировал полную перестройку государственной системы и потребовал добровольной отставки от должностных лиц, которых он назвал ставленниками предыдущего режима.

По данным СМИ, после поражения партии Орбана на выборах его окружение начало в спешке выводить капиталы из Венгрии и искать пути выезда за границу. Люди, связанные с партией «Фидес», опасаются расследований и возможной конфискации активов после смены власти.

