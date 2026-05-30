Россия вызвала своего посла в Армении из-за «сближения Еревана с ЕС»

Мир
Читати українською
Россия заявила об отзыве своего посла в Армении для консультаций в знак протеста против сближения Еревана с Европейским Союзом в преддверии выборов в стране.
Getty Images

Посол россии в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву «для консультаций» из-за шагов Еревана, направленных на сближение с Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» и заговорил о «разводе»Владимир путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом потребуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

Как заявили в российском ведомстве, посла вызвали «для обсуждения» шагов армянского руководства, «направленных на сближение с Европейским Союзом».

«Посол российской федерации в Республике Армения С. П. Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – говорится в сообщении.

При этом, как пишет агентство Reuters, 29 мая Евразийский экономический союз под руководством рф также заявил, что рассмотрит вопрос о приостановке членства Армении из-за ее стремления вступить в ЕС, и призвал Ереван провести референдум по этому вопросу.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Армения оказалась под усиленным политическим давлением со стороны россии на фоне своего постепенного разворота в сторону Европейского союза и подготовки к парламентским выборам, которые должны состояться в следующем месяце.

Также как известно, в Армении накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, резко усилилась масштабная прокремлевская дезинформационная кампания. В информационном пространстве распространяются сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений, которые направлены на дискредитацию власти и влияние на политические настроения избирателей.

А недавно россия пригрозила Армении прекращением поставок газа и нефти из-за сближения с ЕС.

Кроме того, по данным западных спецслужб, Кремль опасается переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна, ведь его победа может окончательно закрепить разворот страны в сторону Запада.

Стоит отметить, что накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних соглашений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ЕС Евросоюз Кремль Посол РФ Армения Москва Выборы в Армении евроинтеграция Дипломатия
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ПВО, дроны и обмены: Зеленский назвал ключевые задачи на ближайшие недели
Россия вызвала своего посла в Армении из-за «сближения Еревана с ЕС»
«Возвращаем войну туда, откуда она пришла»: Зеленский заявил об ударе по нефтебазе «Армавир»
Оккупанты утром повторно атаковали Запорожье, есть жертва и раненые
Россия полностью разрушила более 400 учебных заведений в Украине – Лисовый
Иран атаковал авиабазу в Кувейте, ранены американские военные – СМИ
Украина синхронизировала санкции с ЕС: под ограничения попали 120 лиц и организаций
У Трампа предположили, что США могут смягчить санкции против Ирана
В Одессу прибыл наследник иранского престола Реза Пахлави
Медведев пригрозил Европе новыми инцидентами с дронами
Больше новостей