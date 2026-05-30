Россия вызвала своего посла в Армении из-за «сближения Еревана с ЕС»

Посол россии в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву «для консультаций» из-за шагов Еревана, направленных на сближение с Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Как заявили в российском ведомстве, посла вызвали «для обсуждения» шагов армянского руководства, «направленных на сближение с Европейским Союзом».

«Посол российской федерации в Республике Армения С. П. Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – говорится в сообщении.

При этом, как пишет агентство Reuters, 29 мая Евразийский экономический союз под руководством рф также заявил, что рассмотрит вопрос о приостановке членства Армении из-за ее стремления вступить в ЕС, и призвал Ереван провести референдум по этому вопросу.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Армения оказалась под усиленным политическим давлением со стороны россии на фоне своего постепенного разворота в сторону Европейского союза и подготовки к парламентским выборам, которые должны состояться в следующем месяце.

Также как известно, в Армении накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, резко усилилась масштабная прокремлевская дезинформационная кампания. В информационном пространстве распространяются сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений, которые направлены на дискредитацию власти и влияние на политические настроения избирателей.

А недавно россия пригрозила Армении прекращением поставок газа и нефти из-за сближения с ЕС.

Кроме того, по данным западных спецслужб, Кремль опасается переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна, ведь его победа может окончательно закрепить разворот страны в сторону Запада.

Стоит отметить, что накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних соглашений.

