ПВО, дроны и обмены: Зеленский назвал ключевые задачи на ближайшие недели

Президент Владимир Зеленский провел специальное совещание о дальнейших действиях Украины. По его словам, основными направлениями работы остаются дипломатия, гуманитарный трек и поддержка энергетики.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что украинская сторона почти ежедневно поддерживает связь с представителями президента США и европейскими партнерами. По его словам, обсуждения касаются поставок ПВО и в целом договоренностей с союзниками.

Президент сообщил, что на ближайшие недели определены приоритеты. Среди них – антибаллистика, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, в частности Drone Deal с Евросоюзом, а также подготовка встреч в нескольких форматах.

Зеленский добавил, что Украина готовится к важным переговорам, однако пока без публичных деталей.

Вторым направлением президент назвал гуманитарный трек и обмены, по которым уже есть договоренности. Он поручил связаться с партнерами, которые могут активизировать необходимое посредничество.

Третье направление касается новых решений в поддержку Украины, в частности украинской энергетики. По словам Зеленского, детали сейчас финализируют.

Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч, при этом Москва не планирует по-настоящему вести мирные переговоры.

Он также сообщил, что у россии есть пять сценариев расширения войны через Север, однако Украина знает о них и готова дать на них ответ.

