Эстония установила первые системы обнаружения дронов на границе с рф

Эстония начала разворачивать сеть противодействия дронам на восточной границе с россией. Первые стационарные системы уже установили на трех участках.
В Эстонии установили первые стационарные системы обнаружения дронов на границе с россией. До конца года такими средствами планируют охватить всю восточную границу страны.

Об этом пишет ERR.

В Эстонии допускают введение обязательной военной службы для женщинВ Эстонии заявили, что обязательный военный призыв для женщин неизбежен из-за падения рождаемости и нехватки будущих призывников. По прогнозам, уже к 2040 году страна может столкнуться с дефицитом новобранцев для армии.

Первые противодроновые устройства установили на трех участках восточной границы Эстонии. 29 мая место проведения работ осмотрел министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

«Первые устройства установлены, и они работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети противодействия дронам, которая будет охватывать всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа дала плоды», – заявил Таро.

В местах, где пока нет стационарного наблюдательного оборудования или которые требуют большего внимания, установили новые мобильные системы мониторинга.

Сейчас в Эстонии продолжают закупку оборудования для следующих участков границы и подготовку к его установке. Ожидается, что часть работ на восточной границе завершат даже раньше запланированного срока.

Напомним, недавно в Эстонии впервые ликвидировали беспилотник. Истребитель миссии воздушной полиции НАТО сбил дрон на юге страны в районе озера Выртсъярв.

После нескольких подобных инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии Таллинн призвал Украину усилить контроль за своими дронами. В Эстонии подчеркнули, что полностью поддерживают удары ВСУ по военным объектам в рф, но просят свести к минимуму риски для стран Альянса.

