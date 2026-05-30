Эстония установила первые системы обнаружения дронов на границе с рф

В Эстонии установили первые стационарные системы обнаружения дронов на границе с россией. До конца года такими средствами планируют охватить всю восточную границу страны.

Об этом пишет ERR.

Первые противодроновые устройства установили на трех участках восточной границы Эстонии. 29 мая место проведения работ осмотрел министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

«Первые устройства установлены, и они работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети противодействия дронам, которая будет охватывать всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа дала плоды», – заявил Таро.

В местах, где пока нет стационарного наблюдательного оборудования или которые требуют большего внимания, установили новые мобильные системы мониторинга.

Сейчас в Эстонии продолжают закупку оборудования для следующих участков границы и подготовку к его установке. Ожидается, что часть работ на восточной границе завершат даже раньше запланированного срока.

Напомним, недавно в Эстонии впервые ликвидировали беспилотник. Истребитель миссии воздушной полиции НАТО сбил дрон на юге страны в районе озера Выртсъярв.

После нескольких подобных инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии Таллинн призвал Украину усилить контроль за своими дронами. В Эстонии подчеркнули, что полностью поддерживают удары ВСУ по военным объектам в рф, но просят свести к минимуму риски для стран Альянса.

