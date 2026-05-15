Мадяр заявил, что компенсации для экс-министров Орбана передадут детдому в Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что компенсационные выплаты, которые должны были получить бывшие министры правительства Виктора Орбана после отставки, передадут детскому дому в Украине. Речь идет о почти 1 миллиарде форинтов, или примерно €2,8 млн.

Об этом сообщает венгерское издание TVP со ссылкой на заявление премьера Петера Мадяра.

Согласно законодательству Венгрии, члены правительства, покидающие должности после поражения на парламентских выборах 12 апреля, имеют право на компенсации. Такие выплаты также предусмотрены для заместителей министров. Окончательная сумма зависит от продолжительности пребывания чиновников на должностях. Однако эти выплаты венгерские власти хотят передать детскому дому в одном из сел Закарпатья, где преимущественно проживает венгерское меньшинство.

Мадяр раскритиковал предыдущую власть и партию «Фидес», обвинив их в коррупции, кумовстве и ухудшении экономической ситуации в стране. По его словам, государственный долг Венгрии вырос почти до 75% ВВП, а уровень инфляции достиг 26%.

«Я призываю министров, которые разрушили нашу страну и завели ее в долги, даже не думать о том, чтобы брать эти деньги. Учитывая состояние, в котором они оставили страну, это меньшее, что они могут сделать», – цитируют Мадяра медиа.

Венгерский премьер отметил, что новое правительство и представители прежней власти пришли к согласию относительно того, чтобы направить эти средства детскому дому в украинском селе, где преимущественно проживает венгерское меньшинство.

Напомним, 9 мая Петер Мадяр официально стал премьер-министром Венгрии, заменив на этом посту Виктора Орбана, который возглавлял правительство 16 лет.

После принесения присяги, Мадяр потребовал от президента Тамаша Шуйока уйти в отставку, установив дедлайн до конца текущего месяца.

Как известно, венгерский премьер отменил режим чрезвычайного положения, который до этого действовал в стране по инициативе его предшественника Виктора Орбана из-за якобы «угрозы войны».

А также МИД Венгрии вызвал «на ковер» посла рф в Будапеште из-за российской атаки по Закарпатью 13 мая.

