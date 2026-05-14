Новый премьер Венгрии отменил режим чрезвычайного положения, введенный Орбаном

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отмене режима чрезвычайного положения, который ранее ввел его предшественник Виктор Орбан из-за «угрозы войны».

Об этом Мадьяр сообщил в Facebook.

«Сегодня, через четыре года, заканчивается введенный Орбаном режим чрезвычайного положения, связанный с военной угрозой, и вместе с этим мы прощаемся с правительством, управлявшим страной с помощью указов на протяжении последних шести лет. Мы возвращаемся к нормальной жизни», – написал политик.

Стоит отметить, что режим чрезвычайного положения из-за войны россии против Украины был введен Орбаном в мае 2022 года. С тех пор его неоднократно продлевали.

Напомним, накануне Мадьяр осудил российскую дроновую атаку на Закарпатскую область и предложил Украине помощь от венгерского правительства, в частности, в виде поставки электроэнергии.

А ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Венгрии с официальным назначением на должность.

