«Возвращаем войну туда, откуда она пришла»: Зеленский заявил об ударе по нефтебазе «Армавир»

Служба безопасности Украины поразила очередной объект российской нефтяной отрасли – нефтебазу «Армавир» в Краснодарском крае рф.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

28 мая 2026, 10:54 Генштаб подтвердил поражение Туапсинского НПЗ и ряда стратегических объектов рф Силы обороны Украины в ночь на 27 мая поразили Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае рф, а также ряд военных объектов в Воронеже, Таганроге, Севастополе и на оккупированных территориях.

По словам главы государства, объект расположен в 500 километрах от украинской государственной границы.

«Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Совершенно справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Так что очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край», – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов СБУ за результат.

Зеленский подчеркнул, что Украина шаг за шагом выполняет план «дальнобойных санкций» в ответ на действия россии против Украины и украинцев.

«Все типы наших санкций – юридические и вполне практические дальнобойные – работают на приближение мира. Спасибо за точность!», – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая Таганрог в Ростовской области рф подвергся массированной атаке беспилотников. В городе прозвучали многочисленные взрывы, а в портовой зоне вспыхнул пожар после поражения инфраструктуры.

Позже стало известно, что Силы беспилотных систем ночью 30 мая уничтожили два вражеских самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер» на военном аэродроме в российском Таганроге.

Напомним, недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

