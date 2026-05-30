Оккупанты утром повторно атаковали Запорожье, есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска в течение утра субботы, 30 мая, повторно атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, а еще двое – ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг снова атаковал Запорожье. В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар. Смертельно ранен один мужчина. Еще один получил травмы», – отметил местный чиновник.

Как отмечается, в результате атаки поврежден жилой дом. Также помощь врачей понадобилась еще одной пострадавшей вследствие утренней вражеской атаки на Запорожье. К медикам обратилась 14-летняя девочка, она находится на обследовании врачей.

По словам Федорова, всего в результате утренних ударов повреждены девять многоквартирных домов, один из них получил значительные разрушения.

При этом в 13:30 местные власти сообщили, что враг продолжает атаковать Запорожье. В результате атаки дронов загорелись дома частного сектора. Предварительно, во время новой атаки гражданские не пострадали.

Напомним, сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек и еще один получил ранения.

Также российские войска в ночь на 30 мая атакували Украину баллистической и крылатыми ракетами, а также 290 ударными беспилотниками различных видов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.