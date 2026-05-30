Россияне попали по газопроводу и многоэтажке в Херсоне, пострадали гражданские

В центре Херсона российские беспилотники попали в газопровод, а также по многоэтажке в одном из жилых районов. В результате российского обстрела пострадали по меньшей мере пятеро гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ГВА.

Как отмечается, россияне атаковали жилые районы города вчера, 29 мая, около 23:00. В результате одного из ударов пострадали три человека.

«29 мая около 23:00 вражеский беспилотник попал в газопровод в центре города. В результате удара травмы получили двое мужчин в возрасте 76 и 64 лет, а также 55-летняя женщина», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пострадавших медики диагностировали взрывные травмы и острую реакцию на стресс. После оказания необходимой помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

При этом в результате другой российской атаки дрона в Днепровском районе Херсона пострадали еще два человека. Были госпитализированы 71-летний мужчина и 70-летняя женщина, находившиеся в квартире многоэтажного дома. У них диагностировали взрывные травмы, акубаротравмы и осколочные ранения конечностей. У мужчины также ожоги и ссадины плеча.

Как известно, в среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

Напомним, сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек и еще один получил ранения.

Также российские войска в ночь на 30 мая атаковали Украину баллистической и крылатыми ракетами, а также 290 ударными беспилотниками различных видов.

