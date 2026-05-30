Россия полностью разрушила более 400 учебных заведений в Украине – Лисовый

За время полномасштабной войны россия разрушила в Украине более 400 учебных заведений.. Еще более 4 тысяч образовательных объектов повреждены.

Об этом министр образования Украины Оксен Лисовый рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, в результате российских обстрелов повреждены 153 здания университетов, еще три – разрушены.

«Сейчас у нас огромная очередь на восстановление очень важных и хороших университетов в городе Днепр – и Гончара, и Днепровская политехника, и Каразинский университет в Харькове, они уже сбились со счета, сколько раз переустанавливали окна», – сказал Лисовый.

Министр отметил, что чаще всего речь идет о выбитых окнах, поврежденных крышах и корпусах зданий. Средства на восстановление учебных заведений привлекают не только через финансирование Министерства образования, но и совместно с военными администрациями, городскими головами, партнерами, донорами и фондами университетов.

Лисовый также вспомнил удар российской ракетой «Калибр» по общежитию Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, в результате которого погиб студент. По словам министра, такой целенаправленный террор россии имеет целью «вытолкнуть как можно больше нашей молодежи за границу».

Он добавил, что школы и детские сады чаще всего восстанавливают за счет громад, однако с ремонтами также помогают партнеры и фонды.

По словам Лисового, в Министерстве образования нет средств на восстановление школ. На восстановление университетов предусмотрено полмиллиарда гривен, однако этого недостаточно.

«На восстановление университетов у нас есть полмиллиарда, и это большая сумма, но ее недостаточно, потому что сегодня наша острая потребность уже составляет 1,2 миллиарда гривен, а общая потребность в восстановлении превышает 3 миллиарда. Но не везде сейчас нужно немедленно восстанавливать корпуса», – добавил министр.

