Россия полностью разрушила более 400 учебных заведений в Украине – Лисовый

За время полномасштабной войны россия разрушила более 400 учебных заведений в Украине. Еще более 4 тысяч школ, детских садов, университетов и других образовательных объектов повреждены.
Об этом министр образования Украины Оксен Лисовый рассказал в интервью «Радио Свобода».

На Черкасчине в результате удара рф повреждены учебное заведение и кладбищеВечером 24 декабря оккупационная армия россии нанесла ракетный удар по Черкасской области. Цель была уничтожена силами и средствами ПВО.

По его словам, в результате российских обстрелов повреждены 153 здания университетов, еще три – разрушены.

«Сейчас у нас огромная очередь на восстановление очень важных и хороших университетов в городе Днепр – и Гончара, и Днепровская политехника, и Каразинский университет в Харькове, они уже сбились со счета, сколько раз переустанавливали окна», – сказал Лисовый.

Министр отметил, что чаще всего речь идет о выбитых окнах, поврежденных крышах и корпусах зданий. Средства на восстановление учебных заведений привлекают не только через финансирование Министерства образования, но и совместно с военными администрациями, городскими головами, партнерами, донорами и фондами университетов.

Лисовый также вспомнил удар российской ракетой «Калибр» по общежитию Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, в результате которого погиб студент. По словам министра, такой целенаправленный террор россии имеет целью «вытолкнуть как можно больше нашей молодежи за границу».

Он добавил, что школы и детские сады чаще всего восстанавливают за счет громад, однако с ремонтами также помогают партнеры и фонды.

По словам Лисового, в Министерстве образования нет средств на восстановление школ. На восстановление университетов предусмотрено полмиллиарда гривен, однако этого недостаточно.

«На восстановление университетов у нас есть полмиллиарда, и это большая сумма, но ее недостаточно, потому что сегодня наша острая потребность уже составляет 1,2 миллиарда гривен, а общая потребность в восстановлении превышает 3 миллиарда. Но не везде сейчас нужно немедленно восстанавливать корпуса», – добавил министр.

Как известно, в среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

Напомним, сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек, еще один получил ранения.

Также российские войска в ночь на 30 мая атаковали Украину баллистической и крылатыми ракетами, а также 290 ударными беспилотниками разных видов.

