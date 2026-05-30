Медведев пригрозил Европе новыми инцидентами с дронами

Заместитель председателя Совета безопасности рф Дмитрий Медведев пригрозил странам Европы тем, что дроны и дальше будут залетать на их территорию. Заявление прозвучало после инцидента с российским беспилотником в Румынии.

Об этом пишет Reuters.

29 мая 2026, 03:44 Беспилотник упал на многоэтажку в Румынии: есть пострадавшие (дополнено) В румынском городе Галац беспилотник упал на жилую многоэтажку. После удара произошли взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже. Два человека получили лёгкие травмы, продолжается расследование обстоятельств инцидента.

По словам Медведева, еще нужно выяснить, какой стране принадлежал беспилотник, который накануне попал в многоэтажку в румынском городе Галац.

В то же время он заявил, что лидеры Европейского Союза должны прекратить возмущаться из-за инцидента, поскольку, по его словам, их страны «непосредственно участвовали в войне против россии».

«Пусть они готовятся: это будет продолжаться. Идет война! И граждане стран ЕС, как население воинствующих стран, не смогут спокойно спать», – заявил Медведев.

Он также сказал, что подобные инциденты могут продолжиться в тех местах, где страны Европы производят беспилотники для Украины.

Медведев утверждает, что европейские дроны, запасные части к ним, другое оружие и разведданные ежедневно используются в атаках на территорию россии.

Ранее глава Кремля владимир путин во время общения с журналистами в Казахстане заявил, что «только что услышал» об инциденте с дроном в Румынии. Он также сказал, что без экспертизы обломков якобы невозможно установить, откуда прилетел беспилотник.

«Первая реакция на БпЛА в других странах – это всегда паника, а позже оказывается, что они украинские. Я думаю, что речь идет о такой ситуации», – заявил путин.

Напомним, в ночь на 29 мая российские беспилотники атаковали Одесскую область. Один из дронов залетел в Румынию и врезался в многоэтажку в муниципалитете Галац. Два человека получили ушибы, еще 70 жителей эвакуировали из поврежденной части дома.

Представительница НАТО Элисон Гарт осудила «безрассудство россии» и заявила, что Альянс поддерживает связь с румынскими властями. По ее словам, НАТО продолжит усиливать оборону от всех угроз, в том числе дронов.

