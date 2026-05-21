Орбану могут навсегда заблокировать возвращение к власти в Венгрии

Правящая партия «Тиса» 21 мая подала в парламент Венгрии конституционную поправку, которая ограничивает пребывание на посту премьера двумя сроками. Это может сделать невозможным возвращение Виктора Орбана на пост главы правительства.
Об этом сообщают Telex и агентство Reuters.
Инициативу внесли депутаты фракции «Тиса» Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши. Законопроект получил название «Шестнадцатая поправка к Основному Закону Венгрии».
Как отмечается, согласно проекту поправки, лица, которые ранее занимали должность премьер-министра не менее восьми лет, не смогут повторно быть избраны на эту должность.
Соответствующая норма распространяется на сроки начиная со 2 мая 1990 года и фактически лишает экс-премьера страны Орбана каких-либо шансов вернуться во власть, после руководства правительством в течение 16 лет.
Предусматривается, что премьер-министр должен покинуть пост после двух сроков или восьми лет пребывания в должности.
По данным СМИ, эта поправка также предусматривает ликвидацию Офиса защиты суверенитета – структуры, созданной Орбаном в 2023 году для составления списков медиа, которые считались «угрозой для Венгрии».
Еще один пункт предложений касается фондов управления имуществом общественного интереса, выполняющих публичные функции. Парламентское большинство партии Орбана «Фидес» в 2020 году внесло в Основной закон положение, которое позволило впоследствии передать часть венгерских учреждений высшего образования и других государственных учреждений во фандовое управление.
Как известно, действующий премьер и лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после уверенной победы на парламентских выборах анонсировал ограничение срока работы руководителя венгерского правительства, изменив Конституцию государства.
Напомним, новый премьер-министр Венгрии объявил об отмене режима чрезвычайного положения, который ранее ввел Орбан из-за угрозы войны.
Также Мадьяр снова призвал президента страны Тамаша Шуйока покинуть пост, установив крайний срок для отставки – 31 мая.
Кроме этого, Мадьяр заявил, что компенсации для экс-министров правительства Орбана передадут детдому в Украине.
