Иран атаковал авиабазу в Кувейте, ранены американские военные – СМИ

Иран нанес ракетный удар по кувейтской авиабазе, в результате которого легкие ранения получили несколько американских военных и были серьезно повреждены ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

10 марта 2026, 15:46 Какие страны попали под удары Ирана за первую неделю войны На инфографике – куда бил Иран ракетами и беспилотниками в ответ на атаки США и Израиля в течение прошлой недели.

Как отмечается, за прошедшие сутки кувейтская противовоздушная оборона перехватила ракету Fateh-110, но ее обломки упали на авиабазу Али Аль-Салем.

По словам источника агентства, около пяти человек, среди которых были как подрядчики, так и военнослужащие США, получили легкие ранения. Один беспилотник Reaper, стоимостью около 30 миллионов долларов, был уничтожен, а еще один – серьезно поврежден.

При этом Центральное командование США пока не прокомментировало иранскую атаку.

Сообщается, что всего Тегеран выпустил более 1850 баллистических ракет по целям в регионе с начала войны 28 февраля.

В то же время, эта атака произошла в момент, когда США рассматривают соглашение о продлении шаткого перемирия с Ираном, хотя обе стороны совершали атаки в течение этого времени.

Как известно, в Объединенных Арабских Эмиратах 17 мая неизвестный беспилотник нанес удар по электрогенератору атомной электростанции «Барака», в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, американский истребитель F-15E Strike Eagle, который в апреле сбили над юго-западным Ираном, вероятно, поразили ракетой китайского производства, запускаемой с плеча.

Также 28 мая стало известно, что США нанесли новые удары по Ирану вблизи Ормузского пролива.

По данным СМИ США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

