Венгрия поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла, которые блокировало правительство Орбана – СМИ

Венгрия сигнализирует о готовности поддержать новый пакет санкций ЕС против россии, который может включать ограничения в отношении патриарха Кирилла, а также ряда других лиц и судов, которые ранее блокировались правительством Виктора Орбана.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Речь идет о так называемом «минипакете» санкций, который находится на этапе подготовки и может охватить около десяти физических лиц и несколько судов, связанных с российской экспортной логистикой. Часть этих фамилий ранее уже предлагалась для включения в санкционные списки, однако была исключена или заблокирована из-за позиции Будапешта.

Одним из ключевых возможных фигурантов является патриарх Кирилл. Его еще в 2022 году предлагали внести в санкционный список ЕС из-за поддержки полномасштабного вторжения россии в Украину и распространения пророссийских политических месседжей. Тогда решение было заблокировано Венгрией, которая аргументировала это необходимостью защиты свободы вероисповедания и недопущения вмешательства в религиозные дела.

Смена позиции Будапешта, по данным собеседников журналистов, связана с политическими сдвигами внутри страны и стремлением нового руководства дистанцироваться от практики системного использования вето в ЕС.

Помимо Кирилла, в список могут вернуться отдельные российские чиновники и бизнесмены, которых ранее исключали из санкционного перечня. Среди них называются, в частности, бывший министр спорта россии Михаил Дегтярев и олигарх Вячеслав Кантор.

Отдельным направлением нового пакета является усиление давления на так называемый «теневой флот» россии – сеть судов, которые используются для обхода западных санкций на экспорт нефти. Эти танкеры, по данным европейских структур, часто работают со сомнительным страхованием, меняют флаги и используются для скрытых поставок российской нефти.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркивала, что Евросоюзу необходимо переходить к более оперативному подходу к санкциям против «теневого флота» – без ожидания крупных пакетов решений, а путем регулярного добавления новых судов и лиц в списки.

Обсуждения по новому пакету продолжаются среди послов стран ЕС, а первое официальное обсуждение ожидается в ближайшее время. В случае достижения согласия санкции могут быть формально утверждены в следующие месяцы вместе с очередным, 21-м пакетом ограничений Евросоюза против россии.

Напомним, в декабре 2024 года Венгрия снова заблокировала процесс внесения в санкционный список Европейского союза российского патриарха Кирилла.

А ранее в том же году президент Владимир Зеленский плишил патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) государственной награды Украины.

