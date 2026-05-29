Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего

Национальная безопасность
Президент Зеленский подписал указ, согласно которому изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Документ был опубликован на сайте главы государства.

В состав Ставки включили главу парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, а также министра финансов Сергея Марченко.

Документ вступает в силу со дня опубликования, то есть с 29 мая.

Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч, при этом Москва не планирует по-настоящему вести мирные переговоры.

Он также сообщил, что у россии есть пять сценариев расширения войны через Север, однако Украина о них знает и готова дать ответ на них.

Владимир Зеленский Указ Сергей Марченко Война в Украине Ставка Верховного Главнокомандования
