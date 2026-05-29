Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Документ был опубликован на сайте главы государства.

В состав Ставки включили главу парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, а также министра финансов Сергея Марченко.

Документ вступает в силу со дня опубликования, то есть с 29 мая.

Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч, при этом Москва не планирует по-настоящему вести мирные переговоры.

Он также сообщил, что у россии есть пять сценариев расширения войны через Север, однако Украина о них знает и готова дать ответ на них.

