Зеленский заявил, что россияне могут готовить удар «Орешником» по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о возможной подготовке россиянами удара с применением «Орешника» по Украине и, в частности, по Киеву.

Об этом говорится в заявлении президента в соцсетях.

Как отмечается, украинская разведка получила от американских и европейских партнеров данные о подготовке россией удара с применением баллистической ракеты «Орешник».

«Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «Орешника». Проверяем эту информацию. Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что Киев проверяет эту информацию, но призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги и пользоваться укрытиями по возможности, начиная с вечера 23 мая.

Зеленский также обратил внимание партнеров, что «применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером также и для других потенциальных агрессоров».

«Если россии позволено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и что реакция будет не постфактум, а превентивной – надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну», – говорится в его завлении.

Зеленский добавил, что Украина готовит ПВО «настолько, насколько это возможно», и будет «отвечать вполне справедливо на каждый российский удар».

«Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у россии нет. Эту войну надо завершать – мир нужен, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека», – резюмировал глава государства.

Как известно, в конце 2025 года украинская разведка узнала, что на вооружении россии сейчас находится всего 3-4 ракеты «Орешник», однако в 2026 году Москва планирует запустить их в серийное производство.

Напомним, вечером 8 января во Львове прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал объект критической инфраструктуры в области. По данным военных, воздушная цель, направленная на Львов, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Позже в рф заявили, что ночью нанесли массированный ракетный удар по критическим объектам в Украине, в том числе «Орешником», в ответ на якобы атаку по резиденции путина на Валдае.

Служба безопасности Украины показала обломки российской баллистической ракеты.

