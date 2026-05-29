ВСП отстранил трех судей Верховного суда по делу о возможной коррупции

Высший совет правосудия временно отстранил трёх судей Верховного Суда от осуществления правосудия в рамках расследования дела о возможной коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Речь идет о судьях, которым ранее было сообщено о подозрении в рамках расследования, которое ведут НАБУ и САП. По данным следствия, дело касается возможного получения неправомерной выгоды за принятие решений в интересах отдельных лиц. Кроме действующих судей, в производстве фигурирует также судья в отставке.

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил судей от осуществления правосудия до 19 июля 2026 года. Такое решение имеет временный характер и действует на период досудебного расследования либо до изменения процессуального статуса подозреваемых.

В ВСП подчеркивают, что отстранение не означает установления вины.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении трём действующим судьям Верховного суда и одному судье в отставке в рамках дела экс-главы ВС Всеволода Князева. Речь идет о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной, Игоре Железном и судье в отставке Александре Прокопенко.

Также известно, что недавно ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн к судье Верховного суда Жанне Елениной.

А накануне ВАКС применил меру пресечения в виде залога размером 900 тысяч гривен к судье Верховного суда в отставке Александру Прокопенко в рамках дела бывшего главы ВС Всеволода Князева о взятке.

