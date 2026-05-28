Зеленский прибыл с визитом в Швецию и анонсировал решение по истребителям Gripen

Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 мая, прибыл в Швецию и анонсировал «сильный шаг» относительно получения Украиной шведских истребителей Gripen.

Об этом говорится в сообщении президента в соцсетях.

«Сегодня с рабочим визитом в Швеции. Готовим крупный оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной. Сегодня запланированы встречи с Премьер-министром Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности», – рассказал Зеленский.

Согласно его словам, в рамках визита планируется встреча с премьером Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.

«Спасибо народу и правительству Швеции, лично Ульфу Кристерссону за поддержку Украины, принципиальную позицию и готовность вместе приближать справедливый мир реальными шагами. Продолжаем и расширяем наше сотрудничество», – говорится в сообщении главы государства.

Как известно, Швеция планирует передать Украине истребители Jas 39 Gripen C/D и начать переговоры о продаже более современных Gripen E. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что обучение украинских пилотов на истребителях Gripen стартует уже в 2026 году.

Как известно, в октябре президент Зеленский подписал со Швецией соглашение о намерениях поставить Украине истребители Gripen. По его словам, Киев рассчитывает получить 150 боевых самолётов Gripen, первые из которых могут быть переданы Швецией уже в этом году.

