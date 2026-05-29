Требовали миллион долларов за поставку дронов: разоблачен чиновник ГПСУ и его сообщник

Специалисты Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро разоблачили чиновника Госпогранслужбы и владельца частной компании по производству БПЛА, которые требовали 1 млн долларов США.

Об этом 29 мая сообщила САП в Телеграм-канале.

В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник Администрации ГПСУ договорился о проведении процедур публичных закупок БПЛА подразделениями ГПСУ по завышенным ценам. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику предприятия.

17 ноября 2025, 16:51 От 2 до 6 лет: сколько длилось рассмотрение громких кейсов НАБУ и САП, в которых поставлена ​​точка Грымчак, Щербина, Сольвар, Комаха, Сус, Дзюдзя, Билык и Новак. Хронология громких кейсов антикоррупционеров, в которых суд вынес обвиняемым окончательный приговор – на инфографике Слово и дело.

Однако к участию в тендере присоединилась еще одна компания, которая предложила более выгодное предложение: поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн.

«Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на упомянутые технические средства, поскольку уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же предоставил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу», – говорится в сообщении.

Из-за сорванного плана подозреваемые решили получить выгоду от победителя тендера и попросили взятку за беспроблемное заключение соглашения.

Размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов США (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства лица планировали разделить между собой и чиновниками ГПСУ.

Сотруднику ГПСУ инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, недавно Высший совет правосудия временно отстранил трех судей Верховного Суда от осуществления правосудия в рамках расследования дела о вероятной коррупции.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и ГБР разоблачили две схемы в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), должностные лица которого использовали служебное положение и связи для получения взяток.

К тому же недавно стало известно, что мэр одного из городов Измаильского района Одесской области требовал 35 тысяч долларов неправомерной выгоды за выдачу разрешения на строительство ветроэлектростанции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.