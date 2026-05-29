Требовали миллион долларов за поставку дронов: разоблачен чиновник ГПСУ и его сообщник

САП и НАБУ разоблачили чиновника ГПСУ и владельца бизнеса по производству дронов на вымогательстве неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Специалисты Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро разоблачили чиновника Госпогранслужбы и владельца частной компании по производству БПЛА, которые требовали 1 млн долларов США.

Об этом 29 мая сообщила САП в Телеграм-канале.

В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник Администрации ГПСУ договорился о проведении процедур публичных закупок БПЛА подразделениями ГПСУ по завышенным ценам. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику предприятия.

Однако к участию в тендере присоединилась еще одна компания, которая предложила более выгодное предложение: поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн.

«Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на упомянутые технические средства, поскольку уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же предоставил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу», – говорится в сообщении.

Из-за сорванного плана подозреваемые решили получить выгоду от победителя тендера и попросили взятку за беспроблемное заключение соглашения.

Размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов США (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства лица планировали разделить между собой и чиновниками ГПСУ.

Сотруднику ГПСУ инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Сейчас следствие продолжается.

