В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, который упал на дом

В Румынии объяснили, что не смогли сбить российский беспилотник, который упал на жилой дом в Галаце, из-за короткого времени реагирования и строгих правовых ограничений применения силы в условиях мирного времени.

Об этом сообщает Digi24.

29 мая 2026, 09:04 В НАТО отреагировали на падение российского дрона на дом в Румынии В НАТО осудили инцидент с падением российского беспилотника на жилой дом в Румынии во время и заявили об усилении обороны союзников.

По словам представителя Минобороны, бригадного генерала Георге Максима, у военных было всего около четырёх минут с момента входа дрона в воздушное пространство Румынии до его исчезновения с радаров и последующего падения на крышу здания.

Радары зафиксировали беспилотник около 01:54, когда он двигался со стороны украинской границы. Уже в 01:58 сигнал исчез. За это время необходимо было идентифицировать цель, оценить риски и принять решение об открытии огня, что, по словам военных, физически сложно выполнить в таких условиях.

Также известно, что в настоящее время румынская армия действует в рамках строгих правил применения силы. Военные не могут открывать огонь, если существует риск, что обломки или боеприпасы могут упасть на территорию другого государства. Также каждое решение об поражении цели должно гарантировать безопасность гражданского населения.

Кроме того, в Минобороны пояснили, что зенитные установки не могут быть развернуты везде по собственному решению армии – для этого требуется согласие владельцев земель или инфраструктуры. Из-за этого покрытие системами ПВО является неравномерным.

По данным Минобороны, с начала войны россии против Украины на территории Румынии фиксировали десятки случаев падения или фрагментов дронов, однако инцидент в Галаце стал одним из самых серьёзных из-за попадания в жилой дом.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, в румынском городе Галац на жилой дом упал российский беспилотник. После этого прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Позже румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, который залетел в страну во время ночной атаки рф на приграничные объекты Украины.

Позже в НАТО отреагировали на этот инцидент, заявив, что находятся в контакте с румынскими властями и получают информацию о последствиях удара. Также в Альянсе отметили, что осуждают безрассудные действия россии.

Кроме того, в Румынии сообщили о падении ещё одного беспилотного летательного аппарата в северо-западной части страны. Дрон оказался без взрывной нагрузки. В МИД уже отреагировали на дроновые атаки на страну и пригрозили россии ответом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.