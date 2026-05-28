Зеленский рассказал, когда Украина планирует открыть первый кластер о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшие недели открыть первый кластер Fundamentals в переговорах о членстве Украины в Евросоюзе.
Украина рассчитывает на поддержку стран Евросоюза для открытия первого переговорного кластера с ЕС, поскольку этот процесс может состояться уже в ближайшие недели.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона «Единые новости».

Согласно его словам, для открытия переговорных кластеров с ЕС важно иметь согласованную позицию всех стран, чтобы избежать блокировок. Президент предположил, что уже в июне и в течение лета в этом направлении будет достигнут прогресс.

В частности, речь идет также о запуске первого кластера Fundamentals в ближайшие недели с последующим продвижением других этапов переговоров о членстве в ЕС.

«Рассчитываю на понимание всех стран Северной Европы. Швеция полностью нас поддерживает в этом. Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые скептичны», – заявил Зеленский.

При этом украинский лидер выразил надежду, что во время переговоров в июне или в течение лета Киеву удастся уменьшить скептические настроения отдельных партнеров и достичь «желаемого важного результата».

Как известно, Украина рассчитывает не позднее июля 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз, а уже в 2027 году – подписать договор о членстве.

Напомним, что Европейская комиссия планирует уже 16 июня предложить официально открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Тем временем в Европе продолжаются дискуссии относительно формата будущего членства Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предложил идею «асоциированного членства» Украины без полного права голоса в ЕС. В Киеве это предложение отвергли, подчеркнув, что страна стремится к полноценному членству в Евросоюзе.

Также стало известно, что часть дипломатов сомневается в юридической и практической реализуемости формата, предложенного Мерцем. А Еврокомиссия подчеркивает необходимость соблюдения «оценки по достижениям» в процессе расширения блока.

