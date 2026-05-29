Зеленский заявил о подготовке россией нового массированного удара по Украине

Президент Володимир Зеленський сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку россией нового массированного ракетного удара по территории Украины.

Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства.

В ЦПД объяснили цель угроз россии снова ударить по Киеву Новые угрозы россии нанести удары по Киеву являются попыткой оправдать дальнейший террор в отношении гражданского населения, заявили в ЦПД.

По его словам, эти данные должны быть доведены до всех международных партнёров, поскольку россия, как и прежде, делает ставку на продолжение войны.

«Важно, чтобы все наши партнёры знали, что происходит, и что Россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не на дипломатические шаги. Прежде всего это означает, что необходимы дополнительные меры санкционного давления на россию и что наши договорённости с партнёрами по ПВО не могут затягиваться в реализации», – говорится в сообщении Зеленского.

Отдельно президент отметил, что ключевым приоритетом остаётся развитие антибаллистической защиты. Эти вопросы, по его словам, он обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой, в частности относительно шагов, которые должны быть реализованы в ближайшие недели, и действий партнёров для усиления украинской обороны.

«Готовим также и наши детальные предложения для нового европейского санкционного пакета и дополнительных мер против обхода существующих санкций», – добавил Зеленский.

Напомним, предыдущий массированный удар по Украине Россия осуществила в ночь на 24 мая. В общей сложности украинские радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришёлся по Киеву, где погибли три человека и ещё более 90 получили ранения.

А 25 мая в Министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление рф является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угрозы безопасности для Киева и других украинских городов со стороны России остаётся таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

