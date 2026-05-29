Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3»

Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» и попали в установки по переработке нефти «Ярославль-3».

Эту информацию подтвердил Генштаб ВС Украины в Телеграм-канале.

Кроме этого, украинские бойцы ударили по складу материально-технических средств противника в Луганской области, командным пунктам и военной технике россиян.

«28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, поражены Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (Волгоград, Волгоградская обл., рф) и нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3» (Ярославская обл., рф)», – говорится в сообщении Генштаба.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В Волгограде был зафиксирован пожар на территории. Повреждения получили установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. Завод, по данным украинских военных, остановил производственные процессы.

«Масштабы нанесенных повреждений уточняются», – добавили в Генштабе. .

Волгоградский НПЗ входит в структуру нефтяной компании «Лукойл» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга рф.

На пораженной украинцами НПС «Ярославль-3» также произошел пожар. Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью - 50 000 м3 и 20 000 м3.

Как известно, эта станция является узлом трубопровода «Сургут-Полоцк», по которому нефть из Сибири и севера россии идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Среди других объектов, которые атаковали украинские войска:

зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в Запорожской области;

склад россиян на Луганщине;

командный пункт и several пунктов управления российскими БпЛА.

Также Силы обороны ударили по российским войскам на Запорожье, Донетчине, Сумщине, Днепропетровщине и в Курской области рф.

Ранее Силы беспилотных систем поразили пункт дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады в составе 51-й армии рф на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также 27 мая украинцы поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края рф и ряд военных и инфраструктурных объектов на ВОТ и территории россии.

А 26 мая Генштаб подтвердил остановку нефтеперерабатывающего завода «Сызранский» в рф после удара 21 мая и сообщил о серии новых поражений военной инфраструктуры противника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.