СБУ назвала генералов рф, которые приказали ударить по центру Сум

В Украине заочно объявили подозрение четырем представителям высшего командования российской армии, которые запланировали и воплотили удар по гражданской инфраструктуре Сум 3 июня прошлого года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

Как отмечается, в тот день российские войска обстреляли центр прифронтового города из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Для увеличения площади поражения использовали осколочно-фугасные боеприпасы.

В результате вражеского удара погибли или получили тяжелые ранения более 30 гражданских, трое из них – дети. Также были повреждены многоквартирные дома, медицинское учреждение и другая гражданская застройка.

5 января 2023, 19:36 Кто из пророссийских и кремлевских пропагандистов получил подозрение за преступления против Украины С начала полномасштабной войны украинские правоохранители объявили о подозрении пропагандистам Киселеву, Симоньян, Красовскому, Соловьеву, Скабеевой, Канделаки, Сергейцеву. Больше – на инфографике.

Следствие установило, что к этому обстрелу причастны четыре человека из высшего командования армии рф. В частности:

командующий группировкой войск (сил) «Север» генерал-полковник Александр Лапин, который на то время был командующим Ленинградским военным округом РФ;

исполняющий обязанности начальника штаба – первый заместитель командующего российской группировкой войск «Север» генерал-майор Сергей Рюмшин;

командующий группировкой войск «Курск» генерал-лейтенант Александр Кравцов;

начальник штаба – заместитель командующего российской группировкой войск «Курск» полковник Виталий Кульгавюк.

Именно они приняли решение об обстреле и организовали его. Поэтому на основании собранных доказательств всем четырем фигурантам заочно объявили подозрение по чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, повлекшие гибель людей.

Напомним, Служба безопасности Украины также установила личности 14 военных преступников рф, причастных к массовым репрессиям против мирных жителей в период оккупации Херсона.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины вручила заочное подозрение главе Чечни Рамзану Кадырову. Его подозревают в причастности к жестокому обращению с украинскими военнопленными и совершении военных преступлений.

А в апреле прошлого года СБУ объявила подозрение российским адмиралам, которые приказали бить по объектам ЮНЕСКО в Одессе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.