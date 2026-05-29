Бронирование в Украине: названа конечная дата подтверждения критичности предприятий

Украинские предприятия, имеющие статус критичности, должны повторно подтвердить его в течение трех месяцев, чтобы иметь возможность в дальнейшем бронировать своих работников.

Об этом сообщил министр экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Это необходимо сделать в рамках обновленных процедур бронирования.

По словам министра, в Украине предприятия не обязаны постоянно подтверждать свой статус критичности. Однако последнее переподтверждение проводилось в декабре 2024 года. Именно тогда правительство одновременно пересмотрело критерии, в частности касательно уровня заработной платы.

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

«Теперь что касается переходного периода. Так же, как и в прошлый раз, в декабре 2024 года, и в этот раз будет три месяца дано предприятиям на переподтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм», – пояснил Соболев.

Он заверил, что механизм уже отработан, а необходимые документы и пакеты решений подготовлены, поэтому процесс не должен быть более сложным, чем во время предыдущего пересмотра.

«И раз в полтора года в условиях военного положения пересматривать критичность предприятий, которые реально критичны для экономики государства, нам кажется справедливым, потому что ситуация меняется», – подытожил министр экономики.

Как известно, Кабинет министров принял постановление, меняющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Одно из ключевого решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы.

Также в Минэкономики сообщили, что в середине июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне такие лица будут учитываться в квоте бронирования только на одном предприятии.

Тем временем в приложении «Резерв+» расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн.

А некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников. Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.