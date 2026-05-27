«К настоящей дипломатии не готовится»: Зеленский заявил, что рф планирует дополнительную мобилизацию

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч, при этом Москва не планирует по-настоящему вести мирные переговоры.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь оккупационной армии и не планирует по-настоящему вести мирные переговоры.

Об этом президент сообщил в соцсетях по итогам совещания по ситуации на фронте и оборонным действиям Украины.

Согласно словам Зеленского, украинская сторона получает все больше информации о подготовке дополнительных мобилизационных мероприятий в россии.

«Прежде всего это преследует цель компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно», – рассказал украинский лидер.

Также президент подчеркнул, что российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных предписаний, и это может свидетельствовать о дальнейшем расширении мобилизации.

«Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится», – добавил он.

В то же время, Зеленский отметил, что украинская сторона передаст имеющиеся данные западным партнерам.

«Россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть россию к дипломатии», – подытожил он.

Как известно, российская федерация активизирует усилия по набору в свою армию иностранцев, в частности мигрантов. До конца 2026 года страна-агрессор планирует завербовать в оккупационные войска около 20 тысяч таких лиц.

Напомним, исследователи Института изучения войны предупредили, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации из-за проблем с набором в войска.

Также стало известно, что россия усилила принудительную мобилизацию молодежи в Луганске.

Однако российская армия несет в Украине потери, которые уже превышают темпы пополнения личного состава.

