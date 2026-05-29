Бывшую народную артистку Украины и экс-нардепа от запрещённой «Партии регионов» Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также в доход государства переданы имущественные права на её музыкальные произведения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как отмечается, прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что после 2014 года Повалій выехала в россию и системно поддерживала государство-агрессора. В частности, она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооружённую агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы.

28 мая Винницкий городской суд признал её виновной по ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также суд запретил ей занимать определённые должности сроком на 15 лет и постановил конфискацию всего имущества в доход государства.

По материалам дела, после Революции достоинства Повалий проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство рф. Она участвовала в концертах в поддержку так называемой «СВО» и мероприятиях, посвящённых оккупации украинских территорий, а также появлялась в российских пропагандистских медиа.

Как известно, в 2024 году ВАКС принял решение о взыскании её активов в доход государства, в частности недвижимости, земельных участков в Киевской области, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права были официально зарегистрированы за государством Украина.

Напомним, в феврале 2024 года Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшую народную депутатку Таисию Повалій, которая оправдывает агрессивную войну россии против Украины, и объявила ей подозрение.

