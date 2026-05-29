Оккупанты нанесли удары по объектам Нафтогаза в двух областях

Российские войска атаковали объекты газовой инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Сумской областях. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары на нескольких объектах.

Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

По его словам, атака продолжалась почти все сутки, а один из объектов в Сумской области россияне повторно атаковали через несколько часов после первого удара.

На местах попадания вспыхнули пожары, повреждена производственная и техническая инфраструктура. Информация о пострадавших пока не обнародована.

«Последние недели атаки на объекты Группы Нафтогаз стали систематическими. Почти ежедневно. Под ударами российских дронов находятся критически важные объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях», – резюмировал Корецкий.

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска нанесли массированный удар по Украине баллистической ракетой и 232 дронами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 217 воздушных целей.

Во время российской атаки на Украину в румынском городе Галац на жилой дом упал российский беспилотник. После этого прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Позже румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, который залетел в страну во время ночной атаки рф на приграничные объекты Украины.

Позже в НАТО отреагировали на этот инцидент, заявив, что находятся в контакте с румынскими властями и получают информацию о последствиях удара. Также в Альянсе сообщили, что осуждают безрассудные действия россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.