У рф есть пять сценариев расширения войны через север Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у россии есть пять сценариев расширения войны через Север, однако Украина о них знает и готова дать ответ на них.
Руководство, разведка и военные страны знают о пяти российских сценариях расширения войны через север Украины и готовят ответы на каждый из них.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале по итогам Ставки.

Президент заверил, что украинская разведка детально проанализировала имеющиеся данные относительно планов россии осуществить наступательные операции на Черниговско-Киевском направлении. Если рф рискнет начать наступление, Украина усилит этот участок и увеличит силы на направлении.

«Для каждого возможного сценария действий врага готовятся ответы, и если агрессор решится расширить наступление, силы Украины на этом направлении будут усилены. Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал», – заявил Зеленский.

Также лидер Украины дал поручение МИД подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси. Ведь ее может использовать россия для подобного расширения войны.

«Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб», – добавил президент.

Кроме этого, Зеленский прокомментировал информацию о том, что рф хочет дополнительно привлечь около 100 тысяч военных в армию.

«Приняли к сведению информацию о подготовке в россии новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что по состоянию на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в россии отсутствует, следовательно, стоит ожидать российских политических решений другого формата», – добавил президент.

Также он предупредил, что Украина готовит расширение географии дальнобойных санкций по рф, которые «уже очень хорошо себя зарекомендовали». По его словам, именно это оказывает наибольшее давление на россию и помогает уменьшить агрессию армии путина.

Тем временем, россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и имеют целью проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

