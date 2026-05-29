Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более 230 дронами: сколько целей сбила ПВО

Российские войска в ночь на 29 мая атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 232 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, этой ночью противник атаковал баллистической ракетой «Искандер-М/С-400» из Курской обл. – рф, а также 232 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда с ВОТ АР Крым.

Воздушный удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 217 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) на 7 локациях.

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждены многоэтажки, также известно о двух пострадавших.

Также войска рф ночью атаковали ударными беспилотниками гражданское судно ANT, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

